Фонд госимущества после семи лет безуспешных попыток продал завод по производству шин

После семи лет безуспешных попыток Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) удалось продать «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» за 1,28 млн грн.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

«243 раза «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» выставлялся на торги, и безрезультатно. И вот, 19 января 2018 года предприятие продано за 1,28 миллиона гривень», - написал он, добавив, что Фонд госимущества пытался продать этот актив семь лет.

По словам Трубарова, завод был продан компании «Альфа Экология».

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 млрд грн, однако фактические поступления составили 3,4 млрд грн.

Справка УНИАН. «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» (г. Белая Церковь, Киевская обл.) специализируется на производстве формовых и неформовых резиновых технических изделий для комплектации автомобилей «ЗАЗ», «КрАЗ», «АЗЛК», сельскохозяйственных машин и комбайнов.