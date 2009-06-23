Азиатские рынки упали на фоне резкого снижения рынка США

Рынки акций Азии во вторник упали на фоне резкого снижения рынка США и удешевления сырья. Ожидания стабилизации мировой экономики, на фоне которых акции росли весной, уже заложены в ценах, и инвесторы сокращают позиции в бумагах в преддверии нового полугодия, сообщает Reuters.

Японский фондовый индекс Nikkei average снизился на 2,8% вслед за акциями сырьевых компаний и экспортеров, давление на которые оказывало укрепление иены.

Дополнительным импульсом для снижения во всем мире стал опубликованный вчера обзор Всемирного банка, в котором прогноз ВВП был понижен для многих стран, однако некоторые эксперты считают, что эта новость стала лишь поводом для назревшей коррекции.

«Падение просто из-за отчета Всемирного банка представляется мне странным, это как если бы вы заново удивлялись старым новостям», – отметил аналитик Mitsubishi UFJ Securities Нагаюки ЯМАГИСИ. «Люди использовали это как повод, чтобы зафиксировать прибыль», – добавил он.

Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии MSCI к 13:26 по киевскому времени опустился на 2,8%, ранее сегодня снижаясь до минимального примерно за месяц уровня.

Южнокорейский индекс KOSPI также снизился на 2,8% вслед за акциями сырьевого сектора и бумагами банков, интерес к которым снизился из-за ослабления воны.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,9% – также из-за бумаг сырьевых компаний.

В то же время китайский рынок акций снизился всего на 0,1% и выглядит лучше других площадок региона благодаря банковскому сектору. Котировки банков выросли на фоне слухов о том, что Центробанк может смягчить требования к их резервам.