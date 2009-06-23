Уолл-Стрит стабилизировалась на открытии

Фондовый рынок США, потерявший днем ранее около 300 миллиардов долларов на пессимистичном прогнозе Всемирного банка относительно перспектив мировой экономики, начал вторник слабым ростом.

За прошлую неделю основные американские фондовые индексы потеряли до 3%, и еще примерно столько же - за один предыдущий день. "Это самое большое разовое падение рынка после 20 апреля, когда индекс обвалился на 4,43%", - сообщила в пресс-релизе компания Wilshire Associates Incorporated, занимающаяся статистикой биржевых индексов.

Однако на открытии Уолл-стрит во вторник индекс DJIA подрос на 0,16% - до 8352,38 пункта, а S&P 500 повысился на 0,39% - до 896,53 пункта. Индекс NASDAQ прибавил 0,40%, поднявшись до 1773,25 пункта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Мы преувеличили спад последних дней, - заявил агентству Bloomberg управляющий швейцарским CIC Schweiz AG Клаудио Майгер. - Мы видим стабилизацию на рынке жилья, и теперь в фокусе внимания будет американский потребитель".

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.