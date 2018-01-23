Малая приватизация: в 2018 году хотят продать около 400 объектов (список)

Фонд государственного имущества Украины утвердил около 400 объектов малой приватизации, которые будут выставляться на продажу в 2018 году, сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

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«Утвердил список объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу. Детские лагеря, кинотеатры, офисные помещения, столовые, магазины, гаражи, единые имущественные комплексы и даже корабли. Почти 400 объектов, которые могут работать и приносить доход, как новым эффективным собственникам, так и государству в виде рабочих мест и налогов», - написал Трубаров.

Как сообщал УНИАН, поступления в госбюджет Украины от приватизации в 2017 году составили почти 3,4 млрд грн.

Поступления в госбюджет от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. В то же время, сумма поступлений составила чуть больше 1% от запланированных 17 млрд грн в бюджете страны на 2016 год. В 2017 году также было запланировано получить от приватизации госпредприятий 17 млрд грн.

Фонд госимущества в 2018 году планирует выполнить план поступлений от приватизации в размере 22,5 млрд грн.

18 января Верховная Рада Украины приняла закон о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации – разделения на объекты малой и большой приватизации.