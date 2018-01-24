Долг растет: Минфин снова одолжил деньги на внутреннем рынке
На предыдущем аукционе 16 января Минфин получил от продажи ОВГЗ почти 1,6 миллиарда гривень.
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,314 миллиарда гривень.
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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 182 и 1092 дня со средневзвешенной доходностью 15,89%, 16% и 15,7% годовых соответственно.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на плановом ОВГЗ-аукционе 16 января привлекло в госбюджет 1,6 миллиарда гривень.
По состоянию на 3 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,912 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 миллиарда гривень, или 48% их общего объема.