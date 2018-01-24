Долг растет: Минфин снова одолжил деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,314 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 182 и 1092 дня со средневзвешенной доходностью 15,89%, 16% и 15,7% годовых соответственно.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на плановом ОВГЗ-аукционе 16 января привлекло в госбюджет 1,6 миллиарда гривень.

По состоянию на 3 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,912 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 миллиарда гривень, или 48% их общего объема.