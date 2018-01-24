"Забыли о заводе": Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали немецкий реестр прозрачности - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.

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В 2017 году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров, сообщает «Немецкая волна». Речь идет прежде всего о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и иногда сознательно скрывают свою собственность за оффшорными фирмами.

В составе агрохолдинга Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала. Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро".

В соответствии с законом об отмывании денег компания должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. По данным реестра, украинские инвесторы не внесли в него никакой информации, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, пишет издание.

Владельцем кипрской компании является Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна Рошен. Он в интервью украинским СМИ в 2016 году сообщил, что является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских островов. Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести Зайцева в реестр прозрачности как бенефициара офшорных компаний, имеющих долю в 75% в немецкой фирме, а также Петра Порошенко.

Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенного участия (более 25%), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому". Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, влияние человека на назначение руководящих органов предприятия. Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет лишь долю в 24,95%. На существование соответствующей нормы закона указали и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена проверка данных, внесенных в реестр прозрачности.

В украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания Интерстарч Украина, которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. Более того, супруга президента, Марина Порошенко, получала зарплату в этой компании в 2016 году.

За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро.