Порошенко в Давосе заявил о небывалом интересе топ-инвесторов к Украине
По словам президента, благодаря проведению реформ инвестиционный климат в стране значительно улучшился.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о небывалом интересе к нашей стране со стороны топ-инвесторов.
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Об этом Порошенко сказал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).
«Это первый раз, когда у меня столько запросов на встречу от топ-игроков инвестиционного рынка. Такого никогда не происходило, настолько большого количества топ-инвесторов», - сказал президент.
По словам Порошенко, благодаря проведению реформ инвестиционный климат в стране значительно улучшился.
В частности, глава государства пообещал заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал для налогообложения инвестиций по нулевой ставке, а также провести приватизацию согласно нормам нового закона, по которым инвесторы смогут совершать сделки по английскому праву.
Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, чистые поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за январь-октябрь 2017 года, без учета операций банков по переоформлению долга в уставный капитал, составили 1,4 млрд долл., что на 15% больше объемов за аналогичный период прошлого года.
Украина планирует в 2018 году начать масштабную приватизацию государственных активов - планируется продать около 900 госпредприятий.