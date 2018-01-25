Порошенко в Давосе заявил о небывалом интересе топ-инвесторов к Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил о небывалом интересе к нашей стране со стороны топ-инвесторов.

Читайте такжеПорошенко: договорились с МВФ, "что и когда должно быть сделано" для выделения следующего транша

Об этом Порошенко сказал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«Это первый раз, когда у меня столько запросов на встречу от топ-игроков инвестиционного рынка. Такого никогда не происходило, настолько большого количества топ-инвесторов», - сказал президент.

По словам Порошенко, благодаря проведению реформ инвестиционный климат в стране значительно улучшился.

В частности, глава государства пообещал заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал для налогообложения инвестиций по нулевой ставке, а также провести приватизацию согласно нормам нового закона, по которым инвесторы смогут совершать сделки по английскому праву.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, чистые поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за январь-октябрь 2017 года, без учета операций банков по переоформлению долга в уставный капитал, составили 1,4 млрд долл., что на 15% больше объемов за аналогичный период прошлого года.

Украина планирует в 2018 году начать масштабную приватизацию государственных активов - планируется продать около 900 госпредприятий.