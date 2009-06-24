Эксперт: фондовые рынки сегодня зависят от статистики из США

Вторая половина сегодняшнего дня будет крайне насыщенной с точки зрения макроэкономической статистики из США, и от того, какой характер она будет носить, зависит ситуация на фондовых площадках.

Такое мнение высказала в УНИАН аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В частности, по ее словам, в 15.30 по киевскому времени будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования. В 17.00 выйдут данные продажам домов на первичном рынке жилья в мае, по сравнению с предыдущем месяцем эксперты ожидают их роста на 3,7% до 0,365 млн., также сообщила аналитик.

Кроме того, отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, внимание участников рынка сегодня будет сосредоточено на решении по ставке ФРС США, которое будет приниматься в ходе сегодняшнего заседания, и на комментариях Бена БЕРНАНКЕ относительно дальнейшей монетарной политики, проводимой ЦБ.

По информации аналитика, первая половина среды на украинском фондовом рынке прошла под знаком роста, однако настроения участников торгов остаются неустойчивыми, и рынок крайне волатилен в преддверие выхода статистики по США. К 14:10 индекс UX прибавил порядка 1,54% и достиг отметки в 969,62 пункта, а индекс ПФТС вырос на 0,2% - до 405,34 пункта, сообщила Е.ЕВДОЧЕНКО. Она добавила, что европейские индексы к этому времени в среднем выросли на 0,6%.