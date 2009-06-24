«Эрсте Банк» разместил облигации серий А, В, С

ОАО «Эрсте Банк» разместил в полном объеме именные процентные облигации серий А, В, С на общую сумму 300 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, бумаги были размещены 23 июня 2009 года на Украинской межбанковской валютной бирже. Общая стоимость заключенных договоров составила 306,040 млн. грн.

Облигации выпущены трема сериями номинальной стоимостью 100 млн. грн. каждая серия со сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. грн.

Доходность на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне 16% годовых.

Досрочный выкуп предусмотрен после четвертого и восьмого купонных периодов.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» зарегистрировано 25 января 2006 года.

Активы банка на 1 апреля составили 9,680 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6,520 млрд. грн., обязательства – 8,461 млрд. грн., собственный капитал – 1,219 млрд. грн., уставный капитал – 1,361 млн. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 143,651 млн. грн.. В 2008 году чистая прибыль банка составила 1,791 млн. грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).