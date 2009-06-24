Эксперт: причин для роста фондового рынка нет

Cерьезных причин для продолжения восходящего движения котировок на украинском фондовом рынке нет, отскок будет отыгран, и начнутся дальнейшие аккуратные распродажи.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, «скорее всего, энтузиазма игроков хватит на пару дней».

Как отметил брокер, в среду, 24 июня, украинский фондовый рынок акций торговался в положительной зоне, сохраняя при этом низкую активность торговцев и сравнительно малые объемы торгов. Он сообщил, что внешний фон на открытие торгов сегодня с утра сложился нейтральный. Американская сессия закончилась разнонаправленным изменением индексов, на азиатских биржах доминировал рост, а фьючерсы на американские индексы росли, сказал Е.ПШЕНИЧКИН.

По информации брокера, лидерами роста сегодня были акции финансового сектора, которые движутся вслед за общемировыми тенденциями. Так, бумаги «Укрсоцбанка» и «Райффайзен Банка Аваль» выросли в среднем на 6%, по бумагам банка «Форум» на ПФТС была зафиксирована сделка с ростом котировок на 50%, сообщил он.

Е.ПШЕНИЧКИН отметил, что сегодня ближе к завершению торговой сессии начала выходить макроэкономическая статистика в США. Данные по заказам на товары длительного пользования оказались лучше ожиданий (+1,8% против прогноза -0,6%), что подтолкнуло вверх американские фьючерсы, и открытие бирж там прошло с гэпом вверх, сообщил брокер. По его мнению, данные новости стимулировали отечественные биржи к росту и, по итогам дня, индекс УБ вырос на 2,16%, ПФТС – на 0,34%. «В целом, объемы на обеих биржах сегодня были достаточно низкие, и сегодняшний рост фундаментально остался неподтвержденным», - считает брокер.