"Нас не остановить": Порошенко выступает за немедленное начало масштабной приватизации

Президент подчеркнул, что продажа государственных активов будет прозрачной.

Президент Украины Петр Порошенко выступает за немедленное начало масштабной приватизации государственных активов.

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Об этом глава государства заявил в ходе выступления в «Украинском доме» в Давосе.

«Приватизация будет прозрачной, и мы требуем начать ее сейчас, немедленно. Я абсолютно уверен, что она будет успешной», - сказал он.

По словам президента, принятый Верховной Радой новый закон о приватизации до сих пор не был подписан из-за попыток заблокировать его в парламенте. При этом Порошенко выразил уверенность в скорейшем подписании документа.

«Нас не остановить», - подчеркнул глава государства.

Также он отметил, что за один день пребывания в Давосе к нему поступило более 80 запросов о встрече от инвесторов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 18 января приняла закон о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации – разделения на объекты малой и большой приватизации.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 млрд грн, однако фактические поступления составили 3,4 млрд грн. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.