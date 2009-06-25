Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 24 июня, продемонстрировали разнонаправленную динамику - индекс Dow Jones продолжает падение уже четвертый день кряду, на этот раз на фоне вновь возникшей у ФРС США озабоченности насчет состояния экономики страны, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Рейтер.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,28%, достигнув 8299,86 пункта.

S&P 500 в среду повысился на 0,65%, достигнув 900,94 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 1,55% - до 1792,34 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.