Агентство Fitch повысило рейтинг Беларуси

Агентство повысило долгосрочные рейтинги страны до уровня "B" с "B-" со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в местной и иностранной валютах до уровня "B" с "B-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

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Краткосрочные РДЭ государства в обеих валютах подтверждены на уровне "B". Рейтинг странового потолка повышен до "B" с "B-", сообщает Прайм.

Агентство отметило снижение финансовых рисков из-за предварительного погашения в 2017 году задолженностей 2018 года, а также за счет увеличения золотовалютных резервов (до 7,3 миллиарда долларов на конец прошлого года с 4,9 миллиарда долларов на конец 2016 года).

Fitch ожидает, что резервы сократятся после погашения евробондов на 800 миллионов долларов в январе. При этом к концу года золотовалютные резервы могут оказаться выше 6,7 миллиарда долларов, прогнозирует агентство.

Вместе с этим агентство учло ряд факторов, которые привели к быстрому снижению инфляции. К ним Fitch отнесло улучшенную координацию между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой страны, рациональную политику по заработным платам и увеличенную гибкость валютного курса. Агентство ожидает, что инфляция в 2018-2019 годах составит в среднем 6,2%. В 2017 году инфляция в Беларуси составила 4,6%, в 2016 году - 10,6%.

Рейтинги страны могут быть повышены, если золотовалютный резерв страны продолжит устойчивый рост, а долг Беларуси будет снижен. Другим позитивным фактором Fitch рассматривает внедрение структурных реформ. Снижение макроэкономической стабильности и ухудшение состояния бюджета могут привести к понижению рейтингов страны.