Криптобиржа Coincheck потеряла более 400 миллионов долларов из-за кибератаки

Компания собирается возместить пострадавшим пользователям убытки.

Японская биржа криптовалют Coincheck заявила, что вернет своим пользователям средства на сумму около 46,3 миллиардов иен (425 миллионов долларов), потерянные в результате крупной хакерской атаки.

Как сообщает Reuters, в заявлении биржи указано, что она выплатит компенсации приблизительно 260 тысячам пострадавших владельцев средств в криптовалюте NEM, хотя способ и время выплат пока прорабатываются.

Читайте такжеСорос назвал криптовалюты финансовым "пузырем"По информации источников, Агентство финансовых услуг Японии направило в связи с кибератакой уведомления примерно 30 компаниям, которые осуществляют операции с виртуальной валютой, предупредив их о возможности новых хакерских атак и призвав к усилению мер безопасности.

Регуляторный орган, по словам источника, также рассматривает возможность административного наказания Coincheck в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия призвала трех финансовых регуляторов ЕС срочно обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалюты биткоин, после того, как а за год подорожала с $1000 до $20 тысяч.