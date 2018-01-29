Япония проверит все криптовалютные биржи страны после кражи $534 миллионов

Решение было принято после одного из крупнейших случаев кражи криптовалют в мире.

Японское Управление по контролю за финансовыми рынками (FSA) сообщило о намерении провести проверку всех криптовалютных бирж страны.

Читайте такжеВ Китае запретили проводить операции с криптовалютамиЭто решение было принято после одного из крупнейших случаев кражи криптовалют в мире - на прошлой неделе хакеры атаковали японскую биржу Coincheck и украли криптовалюту NEM на 58 млрд иен ($534 млн). После того как стало известно о краже, курс NEM упал с $1,01 до $0,78, но к понедельнику восстановился до $0,97, передает kommersant.ru.

Еще в апреле прошлого года власти Японии потребовали от криптовалютных бирж регистрироваться в стране. С тех пор FSA зарегистрировало 16 таких бирж. «Я давно говорю, что криптовалюты - надежная система, но криптовалютные биржи нет. Этот инцидент показал, что проблема вообще не решается. Если Coincheck не справится с управлением в условиях кризиса, это может нанести удар по нынешней криптовалютной лихорадке», - отметил аналитик компании NLI Research Institute Макото Сакума.

В начале января стало известно, что министерство юстиции Южной Кореи начало разрабатывать законопроект, запрещающий торговлю криптовалютами на специальных биржах.