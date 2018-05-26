Депозитарная система Украины: новый виток скандалов?..

В ряде СМИ появилась информация о существовании некоего проекта решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым предполагается создание Центрального депозитария Украины на базе Национального депозитария Украины (НДУ). Причем проект может быть утвержден уже на ближайшем заседании СНБО.

В соответствии с тиражируемой СМИ информацией, проект в частности предписывает:

правительству – отозвать законопроект №3021, который разрешает определять статус центрального депозитария непосредственно участникам фондового рынка;

Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) – предусмотреть передачу всех контрольных копий реестров владельцев ценных бумаг в НДУ;

Национальному банку Украины (НБУ) – передать принадлежащие ему 25% акций Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) в Фонд госимущества – для дальнейшей приватизации;

Генпрокуратуре – проверить законность решений органов власти, рекомендовавших ранее создавать центральный депозитарий не на базе НДУ.

Стоит отметить, что в соответствии с Законом «О Национальной депозитарной системе», именно НДУ является центральным институтом в системе депозитарного учета ценных бумаг.

Тем не менее, за годы своего существования НДУ так и не дорос до законодательного статуса. Доля депозитария на рынке составляет лишь около 0,75%, в то время как «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) занимает почти 99%.

МФС в свое время создавался как расчетно-клиринговый депозитарий. Однако, в связи с отсутствием большой активности на биржевом рынке ценных бумаг Украины, МФС, прежде всего, создавал базу, содержащую данные о том, кому, сколько и каких ценных бумаг принадлежит на территории Украины.

В прошлом уже были попытки объединить «Межрегиональный фондовый союз» с НДУ на правах дочерних компаний в новом юридическом лице. Нерешенный вопрос - кто будет «старшим братом» - стал причиной прекращения переговоров. Но и в этом году конфликт в данном сегменте рынка продолжился, в частности относительно слияния.

По словам председателя правления Национального депозитария Владимира Ульянова, пока рано вести какие-либо переговоры с ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) о слиянии, поскольку он на сегодняшний день не является реально действующим депозитарием.

Он также отметил, что на сегодня ВДЦБ является простым акционерным обществом, которое задекларировало намерения стать депозитарием и не имеет собственной технологической базы. «Ничего не произошло, начался новый виток борьбы с НДУ, – отметил В.Ульянов. – Я не знаю, что такое ВДЦБ. Это не депозитарий. Это акционерное общество, которое создано с нарушением законодательства».

По его словам, при создании ВДЦБ имело место нарушение законодательства, поскольку Нацбанк не имел права становиться его учредителем.

В то же время В.Ульянов отметил, что НДУ готов продолжить переговоры с Межрегиональным фондовым союзом (МФС), которые велись до вхождения последнего в состав ВДЦБ.

Теперь же руководство Национального депозитария могла насторожить активизация НБУ на рынке депозитарных услуг. Поглощение МФС новым детищем Нацбанка – ВДЦБ - уже успело стать «притчей во языцех».

Рынок действительно нуждается в изменениях, касающихся работы депозитариев. Относительно же влияния Центрального депозитария, то все зависит от эффективности его будущей работы, считает директор департамента депозитарной деятельности Foyil Securities Виктория Забила.

По ее словам, на сегодня наибольшее количество эмитентов обслуживает депозитарий ОАО "МФС". Следовательно, все операции с ценными бумагами эмитентов осуществляются в его рамках. В НДУ обслуживается лишь небольшое количество эмитентов. Законодательство предусматривает возможность работы с ценными бумагами эмитента в разных депозитариях на основании заключения последними между собой договора о корреспондентских отношениях. Но практически это не работает. Следовательно, если ценные бумаги эмитента, например, обслуживаются в МФС, то провести любую операцию по ним в НДУ невозможно.

Почему именно сейчас опять развивают эту тему, эксперт объяснила следующим. Вступил в силу закон об акционерных обществах, во исполнение которого все эмитенты, выпуск ЦБ которых был осуществлен в документарной форме (сертификаты акций), должны перевести его в бездокументарный на протяжении 2-х лет. То есть, открыть счета в депозитарии и перевести ЦБ акционеров из реестра владельцев ЦБ, которые обслуживает регистратор, на счета владельцев ЦБ у хранителя. Кто будет обслуживать этих эмитентов, какой депозитарий? Вот и получается, что вопрос депозитария сверхактуален.

Попавшая в СМИ версия проекта слегка напоминает попытку чиновников, отчаявшихся разобраться в текущей ситуации, просто разрубить «гордиев узел» накопившихся проблем. Дескать, законодательно «расставим все точки над «и».

Однако, возникновение конфликта вокруг создания Центрального депозитария в стране выглядит довольно странным ввиду того, что обе структуры (ВДЦП и НДУ) были основаны при активном участии Национального банка и Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР). Этот факт добавляет уверенности в том, что мы наблюдаем банальный конфликт интересов конкретных лиц. Сомнительно, что попытки силового решения, как и коррупционного давления, способны поднять депозитарную систему на качественно новый уровень.

В то же время, при условии единомыслия чиновников для определения норм центрального депозитария достаточно сделать несколько простых вещей:

ГКЦБФР необходимо нормативно закрепить за Национальным депозитарием право на ведение первичного учета ценных бумаг;

учет корпоративных бумаг должен быть переведен от МФС к НДУ (МФС может оставить за собой право обслуживать лишь те ценные бумаги, которые обращаются на организованном рынке);

НБУ должен передать Нацдепозитарию право обслуживать государственные ценные бумаги ;

контрольные копии реестров владельцев ценных бумаг, хранящихся сейчас у множества украинских регистраторов, следует также передать на хранение в НДУ .

Но главное все же в том, что Центральный депозитарий вскоре получит возможность не только обслуживать большее количество клиентов и, как следствие, пропускать через себя большее количество финансовых потоков, но и, по сути, эта структура будет обладать самой крупной базой информации об украинских эмитентах. А ведь, кто владеет информацией, тот владеет миром....

Виталий Горовой (для УНИАН)