Эксперт: сейчас сложно сказать, что определит направление рынков

Сейчас довольно сложно выделить какой-либо один фактор, который смог бы предопределить дальнейшее направление движения украинских фондовых индексов.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

Он прогнозирует, что «по оптимистичному сценарию рынок до конца лета может уйти во флэт, более вероятный путь – дальнейшее снижение».

По словам брокера, украинский рынок акций сегодня торговался с понижением основных индексов, ориентируясь на европейские биржи. Европа открылась в минусе после решения ФРС не увеличивать объемы покупки облигаций, отметил А.РЕПИН. По его мнению, «вчерашнее заседание ФРС США не внесло особой ясности насчет перспектив монетарной политики, а потому осталось практически без внимания инвесторов».

Как сообщил А.РЕПИН, наиболее активно сегодня торговались акции «Укрсоцбанка». Небольшим ростом на двух биржах отметились акции «Мотор Сичи» (+3,96% ПФТС, +1,81% УБ), добавил брокер. По его мнению, основным событием дня стала публикация окончательных данных по ВВП США за первый квартал текущего года, который был пересмотрен в лучшую сторону. Однако мировые рынки и, соответственно, украинский, почти не обратили внимания на вышедшую статистику, отметил брокер.