Торги в США закрылись ростом котировок акций

Торги в США в четверг 25 июня закрылись значительным ростом котировок акций, сообщает k2kapital.

Благоприятными факторами для рынка стали первые квартальные отчеты, опубликованные некоторыми компаниями, а также рост цен на нефть. На таком фоне инвесторы проигнорировали разочаровывающие макроэкономические данные.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average взлетел на 173,06 пункта, или на 2,1%, до 8473 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 19,32 пункта, или на 2,1%, на отметке 920,26 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся ростом на 37,20 пункта, или на 2,1%, на отметке 1830 пунктов.