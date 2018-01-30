Размещение Украиной евробондов на $3 миллиарда признали сделкой года

Издание Global Capital в своем ежегодном обзоре международных рынков капитала называет это размещение лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Размещение Украиной облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. сроком на 15 лет в сентябре прошлого года стало лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook, ссылаясь на ежегодный обзор международных рынков капитала от издания Global Capital.

Министр напомнил, что прошлой осенью впервые в истории Украины удалось провести транзакцию такого уровня сложности: с размещением еврооблигаций сроком обращения 15 лет на 3 млрд долл.

«Удачное размещение украинских евробондов означает, что инвесторы доверяют Украине. Но самым важным является то, что это размещение является шагом для стабилизации нашей финансовой системы в будущем», - подчеркнул министр.

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Справка УНИАН. Украина в сентябре 2017 года успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. под 7,375% годовых. В результате операции на счета Госказначейства поступили средства в объеме 1,32 млрд долл. США, а остальные средства в размере 1,68 млрд долл. США были направлены на выкуп облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах.

Этот выпуск стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств, а также первым самостоятельным выходом Украины на внешние рынки капитала после Революции достоинства без гарантий США, как было в 2014-2016 годах, и без политических договоренностей, как в 2013 году при получении «кредита Януковича».

Эксперты считают, что проведенное размещение снизит долговую нагрузку на Украину на ближайшие годы, однако не избавляет Украину от необходимости оставаться в программе с Международным валютным фондом.