Грабители цифровой биржи Coincheck пытались продать добычу на шести криптобиржах

Хакеры пытались продать цифровую валюту на шести криптобиржах, устанавливается местонахождение человека, использующего неопознанную учетную запись.

Стоящие за взломом японской биржи цифровых валют Coincheck хакеры попытались продать похищенную криптовалюту NEM. Об этом Reuters рассказал вице-президент фонда NEM Джефф Макдональд.

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Как передает РБК, по его словам, украденная криптовалюта находится на неопознанной учетной записи, с которой пытались продать цифровую валюту на шести криптобиржах. В настоящий момент сотрудники NEM устанавливают местонахождение человека, использующего данную учетную запись, и связываются с биржами криптовалют, на которых он пытался продать цифровую валюту.

По данным Coincheck, хакеры 26 января украли криптовалюту у 260 тыс. пользователей. Биржа пообещала выплатить им компенсации по ставке 88,549 йен ($81) за каждую монету. По данным биржи, взломщики похитили 523 млн монет.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве похитители аналитика криптобиржи получили $1 миллион в биткоинах.