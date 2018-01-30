Грабители цифровой биржи Coincheck пытались продать добычу на шести криптобиржах

22:15, 30 января 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает РБК, по его словам, украденная криптовалюта находится на неопознанной учетной записи, с которой пытались продать цифровую валюту на шести криптобиржах. В настоящий момент сотрудники NEM устанавливают местонахождение человека, использующего данную учетную запись, и связываются с биржами криптовалют, на которых он пытался продать цифровую валюту.

По данным Coincheck, хакеры 26 января украли криптовалюту у 260 тыс. пользователей. Биржа пообещала выплатить им компенсации по ставке 88,549 йен ($81) за каждую монету. По данным биржи, взломщики похитили 523 млн монет.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве похитители аналитика криптобиржи получили $1 миллион в биткоинах.

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