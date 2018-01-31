Слияние гигантов: Fujifilm и Xerox решили объединиться в одну компанию

Достигнутое соглашение о создании New Fuji Xerox по факту означает конец независимости Xerox, ведущей свою историю с начала XX века.

Компания Xerox будет объединена с совместным предприятием Fujifilm Xerox, которое было создано в 1962 году для работы на азиатском рынке. В новой объединенной компании New Fuji Xerox 50,1% акций будет принадлежать Fujifilm.

Как передает РБК со ссылкой на сообщение Fujifilm, исполнительный директор Xerox Джефф Джейкобсон станет CEO объединенной компании. Решение было одобрено советами директоров обеих компаний 30 и 31 января.

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В Fujifilm объяснили, что многолетнее сотрудничество должно способствовать успешной работе в будущем и откроет перед компанией новые границы. Если Fuji Xerox работала в основном в Японии и Восточной Азии, то Xerox (рыночная стоимость - $8,3 млрд) развивалась на американском и европейском рынках.

Как отмечает агентство Bloomberg, достигнутое соглашение по факту означает конец независимости Xerox, ведущей свою историю с начала XX века. В последние годы Xerox, известность которой принесло производство копировальных машин, испытывала серьезное давление со стороны Canon и других азиатских конкурентов.

Компания Xerox была создана в 1906 году под названием Harold Photographic Company и изначально занималась изготовлением фотобумаги. История компании изменилась в 1950-е годы после изобретения способа копирования изображения на сухую бумагу. Компания сменила название на Xerox (от греческого слова «зирос» - сухой).

Fujifilm является одним из крупнейших мировых производителей фототоваров. Компания была основана в Японии в 1934 году.

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