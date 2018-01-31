Минфин снова одолжил гривни и доллары на внутреннем рынке

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 3,6 млрд грн и 137 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,631 млрд грн и 137,4 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 175, 252, 343 и 1715 дней со средневзвешенной доходностью 16,5%, 16,5%, 16,5%, 16,4% и 15,8% годовых, соответственно.

Валютные средства привлечены в результате продажи облигаций в долларах США сроками обращения 742 и 364 дня с доходностью 5,4% и 5,3% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 7,513 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 3 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,912 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 48% их общего объема.