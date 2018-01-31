НБУ отозвал валютные лицензии у трех компаний

Одна компания обратилась в НБУ с просьбой об отзыве лицензии самостоятельно, две другие утратили статус профессионального участника фондового рынка.

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на проведение валютных операций у профессиональных участников рынка ценных бумаг: «Первой фондовой брокерской компании», фондовой биржи «Универсальная» и компании «Таргет Трейд».

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Как сообщается на сайте регулятора, «Первая фондовая брокерская компания» обратилась в НБУ с просьбой об отзыве лицензии по собственной инициативе, а в отношении двух других компаний Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензии на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2017 году провел 1018 проверок обменных пунктов небанковских финучреждений в Киеве и во всех областях Украины, выявив 115 нелегальных пунктов обмена.

В конце ноября прошлого года Нацбанк отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финансовой компании «Абсолют Финанс», объединяющей крупнейшую сеть небанковских пунктов обмена валют, объясняя это решение выявленными многочисленными фактами нарушений порядка валютно-обменных операций.