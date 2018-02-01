Amazon впервые стал самым дорогим в мире брендом

Ни один из украинских брендов в рейтинге консалтинговой компании Brand Finance не присутствует.

Самым дорогим в мире брендом в 2018 году впервые стал Amazon.

Об этом сказано в рейтинге 500 самых дорогих брендов консалтинговой компании Brand Finance, который опубликован 1 февраля.

Стоимость бренда Amazon за прошедший год подорожала на 42% и составила $150,8 млрд. Такой рост прозволил бренду подняться с третьего на первое место в списке.

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Google, который был лидером прошлогоднего рейтинга, опустился на третью строчку. Тем не менее, его стоимость выросла за год на 10% и составляет $120,9 млрд.

Apple за год подорожал на 37%, до $146,3 млрд, Однако вырваться в лидеры ему не удалось: бренд сохранил за собой второе место.

В первую десятку рейтинга также вошли Samsung ($92,289 млрд, +39%), Facebook ($89,684 млрд, +45%), AT&T ($82,422 млрд, -5%), Microsoft ($81,163, +6%), Verizon ($62,826, -5%), Walmart ($61,48 млрд, -1%) и ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) ($59,189, +24%).

Ни один из украинских брендов в рейтинге не присутствует.

Ранее УНИАН сообщал, что основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Согласно данным Bloomberg, состояние Безоса в понедельник, 8 января, достигло $105,1 млрд.