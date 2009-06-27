Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно

Американские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу, 26 июня, разнонаправленно изменились в пределах 0,4-1,36% на фоне опасений инвесторов того, что восстановление экономики США может затянуться, сообщает агентство Рейтер.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,4%, достигнув 8438,39 пункта. S&P 500 в пятницу упал на 1,36%, достигнув 918,9 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов повысился на 0,47% - до 1838,22 пункта. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.