Минфин хочет в этом году одолжить свыше 230 миллиардов гривень

На внешних рынках Минфин планирует одолжить 108 миллиардов гривень.

Министерство финансов Украины планирует в 2018 году обеспечить финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 231,961 миллиарда гривень. Об этом говорится в Программе управления государственным долгом на 2018 год, опубликованной на сайте Минфина.

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Согласно документу, Минфин намерен заимствовать на внутреннем рынке около 123,758 миллиарда гривень, на внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета - 108,203 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета в 305,9 миллиарда гривень.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, на 11%, до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что составляет около 73% ВВП и соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год.