Индекс Dow Jones показал рекордное падение за всю историю

В процентном соотношении это максимальное падение Dow Jones с августа 2011 года.

Основные фондовые индексы США по итогам понедельника, 5 февраля, упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США.

Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год, передает Прайм.

По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 - 4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq - 3,78%, до 6967,53 пункта.

Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня - на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса.

В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

Как отмечает CNBC, для S&P 500 понедельник стал худшим днем за последние шесть лет.

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В пятницу, 2 февраля, министерство труда страны сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Как опасаются инвесторы, эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, а усиление инфляционных ожиданий повышает доходность гособлигаций США и увеличивает шансы на подъем ставки ФРС в текущем году.

В этот день Dow Jones снизился на 665 пунктов, что стало самым большим падением с июня 2016 года.

Напомним, 17 января основные фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику на фоне роста стоимости акций технологического сектора, Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 26000 пунктов. В частности, Dow Jones вырос на 1,25%, до 26115,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,03%, до 7298,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94%, до 2802,56 пункта.