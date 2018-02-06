Азиатские и европейские биржи упали вслед за американскими

Европейские биржи открылись в минусе на 3-3,5%.

Индексы основных европейских фондовых бирж теряют на открытии торгов 3-3,5% после того, как фондовые индексы США по итогам понедельника упали на 3,8-4,6%, утянув вниз и азиатские биржевые индикаторы, свидетельствуют данные торгов.

Читайте такжеБогатейшие люди за день потеряли $114 миллиардов из-за падения фондовых рынков США

По состоянию на 10.04 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 снижался на 3,09%, до 7108,5 пункта, французский CAC 40 - на 3,2%, до 5116,5 пункта, немецкий DAX - на 3,59%, до 12236,15 пункта, сообщает Прайм.

Основой фондовый индекс Японии Nikkei 225 ускорил падение до 6%, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются во вторник.

По состоянию на 6.13 по киевскому времени японский индекс Nikkei 225 снижался на 6%, до 21319,38 пункта. При этом в первые часы торгов он падал на 4%.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,15% - до 3412,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,71%, до 1757,3 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index опускался на 4,95% - до 30653,3 пункта, корейский KOSPI - на 3,15%, до 2413,06 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 3,33%, до 5825,7 пункта.

Напомним, основные фондовые индексы США в понедельник рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.