Обвал на мировых фондовых рынках: причины и последствия

Основные фондовые индексы США S&P500, Dow Jones и цены на сырьевые товары резко снизились в понедельник. Снижение фондового рынка США стало максимальным с 2011 года.

Читайте такжеБогатейшие люди за день потеряли $114 миллиардов из-за падения фондовых рынков США

Согласно данным, опубликованным на сайтах фондовых площадок, снижение фондового рынка США стало максимальным с 2011 года - периода европейского долгового кризиса.

При этом падение индекса Dow Jones в пунктах стало максимальным в истории в течение одного дня, составив 1175 пунктов к моменту закрытия сессии.

Согласно отраслевым индикаторам S&P 500, крупнейшее снижение продемонстрировал финансовый сектор (падение на 5%), а также фармакологические, промышленные, нефтегазовые и телекоммуникационные компании (снижение на 4%).

Вслед за падением фондового рынка США резко снизились и мировые цены на основную продукцию украинского экспорта - сырьевые товары. В частности, нефть марки Brent снизилась на 1,2%, до 66,82 доллара за баррель. Цены на железную руду и медь упали на 1,2% и 2% соответственно. Американские фьючерсы на пшеницу в понедельник упали на 1,6%.

Аналитики, опрошенные изданием Bloomberg, связывают падение фондового рынка с распродажей инвесторами рисковых активов на фоне усиления инфляционных ожиданий в США. Инвесторы ожидают повышения учетных ставок и постепенного сворачивания программы количественного смягчения, предусматривающей выкуп рисковых активов за эмиссионные средства, в условиях ускорения инфляции.

На фоне усиления ожиданий по повышению учетной ставки индекс американского доллара по отношению к корзине основных валют US Dollar Index Futures Index 5 февраля вырос на 0,6%. При этом, по данным Bloomberg, евро стал наиболее коррелируемой к стоимости золота валютой. Инвесторы традиционно предпочитают золото другим активам в кризисные периоды.

Европейские фондовые индексы, несмотря на позитивные экономические показатели, снизились вслед за падением на фондовом рынке США. В частности, немецкий индекс DAX упал на 3,6% - наибольшее падение с июня 2016 года.

В то же время, к середине сессии на торгах во вторник европейские акции частично отыграли падение, в то время как американский индекс Dow Jones продолжил снижаться, а S&P 500 и Nasdaq вышли из «красной» зоны, продемонстрировав повышение.