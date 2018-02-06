Мировой рынок акций за четыре дня потерял $4 триллиона стоимости - СМИ

Европейский фондовый индекс STOXX 600 находится на шестимесячном минимуме, средства инвесторов перетекают из рынка акций в золото и государственные облигации.

Мировой рынок акций на фоне резкого падения за последние четыре торговых дня потерял 4 триллиона долларов стоимости.

Об этом сообщил Reuters.

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В издании отмечают, что средства инвесторов перетекают из рынка акций в традиционные кризисные активы - золото и государственные облигации.

При этом инвесторы оценивали падение стоимости акций как здоровую коррекцию после роста в течение всего 2017 года. Однако падение стоимости акций распространилось на европейские и азиатские рынки.

Европейский фондовый индекс STOXX 600 находится на шестимесячном минимуме, а американские индексы Dow Jones и SP 500 - на уровне начала декабря 2017 года.

"Я думаю, что это здоровая, хоть и резкая коррекция на фондовом рынке, и мы можем увидеть еще большее падение в течение следующей недели, но в целом поводов для паники ней", - передает издание слова брокера инвестиционной компании Marex Spectron Дэвида Говетта.

Как сообщал УНИАН, основные фондовые индексы США StandardPoor’s 500 и Dow Jones Industrial Average на торгах в понедельник, 5 февраля, снизились на 4,1% и на 4,6% соответственно, вслед за чем последовало снижение цен на сырьевые товары.

Снижение фондового рынка США стало максимальным с 2011 года - периода европейского долгового кризиса. В течение всего 2017 года мировые рынки акций последовательно росли. С 1 по 26 января 2018 года индекс SP 500 и DJI выросли на 7,4% и 7,6% соответственно. С 26 января фондовый рынок США начал снижаться. Снижение ускорилось в конце прошлой недели после публикации отчета о росте заработных плат в США, который оказался максимальным с 2009 года.

Это подстегнуло инфляционные ожидания и, соответственно, ожидание повышения Федеральной резервной системой США учетных ставок и сворачивания программы количественного смягчения - выкупа рисковых активов за счет эмиссионного финансирования.

В свою очередь, это привело к повышению доходности низкорисковых облигаций Госказначейства США на фоне распродажи участниками рынков высокорисковых активов.