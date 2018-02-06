Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 5,2 миллиарда

На предыдущем аукционе 31 января Минфин получил от продажи ОВГЗ 3,6 миллиарда гривень и 137 миллионов долларов.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,237 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 168, 259 и 336 дней со средневзвешенной доходностью 16,5%, 16,5%, 16,48% и 16,4% годовых, соответственно.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Справка УНИАН. По состоянию на 3 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,912 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка находились облигации на сумму 360,573 миллиарда гривень, или 48% их общего объема. Более свежие данные по государственным облигациям пока не обнародованы.