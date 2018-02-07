Еврокомиссия допускает вред для конкуренции при покупке Apple сервиса Shazam

02:39, 07 февраля 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает РБК.

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"Европейская комиссия приняла запрос Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в соответствии с законодательством ЕС предполагаемое приобретение Shazam компанией Apple. Комиссия считает, что сделка может неблагоприятным образом повлиять на конкуренцию в Европейской экономической зоне", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Еврокомиссия также попросит Apple уведомить ее об этой сделке.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря СМИ сообщили, что Apple намерена купить Shazam за $401 млн.

Позже Apple подтвердила покупку приложения для распознавания музыки Shazam. В Apple отметили, что Shazam станет естественной частью стримингового сервиса Apple Music и поможет пользователям узнавать новые песни.

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Теги: #Apple покупает Shazam#конкуренция в ЕС