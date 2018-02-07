Еврокомиссия допускает вред для конкуренции при покупке Apple сервиса Shazam

Еврокомиссия также попросит компанию Apple уведомить ее об этой сделке.

Европейская комиссия даст оценку возможной покупке компанией Apple британского сервиса распознавания музыки Shazam.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает РБК.

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"Европейская комиссия приняла запрос Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции оценить в соответствии с законодательством ЕС предполагаемое приобретение Shazam компанией Apple. Комиссия считает, что сделка может неблагоприятным образом повлиять на конкуренцию в Европейской экономической зоне", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Еврокомиссия также попросит Apple уведомить ее об этой сделке.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря СМИ сообщили, что Apple намерена купить Shazam за $401 млн.

Позже Apple подтвердила покупку приложения для распознавания музыки Shazam. В Apple отметили, что Shazam станет естественной частью стримингового сервиса Apple Music и поможет пользователям узнавать новые песни.