Фондовые торги в США открылись снижением

Фондовые торги в США 30 июня открылись снижением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей, сообщает РБК. Обнародованные статистические данные не слишком обнадежили инвесторов. В частности, индекс деловой активности в США, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго (PMI), в июне 2009 г. вырос на 5 пунктов и составил 39,9 пункта по сравнению с 34,9 пункта в мае 2009 г. Между тем аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период окажется несколько выше и составит 40 пунктов.

В то же время исследовательская организация Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия в стране в июне 2009 г. снизился на 5,5 пункта и составил 49,3 пункта. Этот показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали, что значение индекса составит 57 пунктов.

По состоянию на 17:57 по киевскому времени индекс Dow Jones понизился на 94,85 пункта (1,11%) - до 8434,53 пункта, индекс Nasdaq снизился на 9,43 пункта –(0,51%) - до 1834,63 пункта, а индекс S&P - на 10,62 пункта (1,15%) - до 916,61 пункта.