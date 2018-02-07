Рада открыла путь к подписанию закона о приватизации госимущества

12:53, 07 февраля 2018
Фондовый рынок
224 0
Рада открыла путь к подписанию закона о приватизации / фото УНИАН

Читайте такжеФонд госимущества начал подготовку к приватизации 20 крупных предприятий (список)

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 11 народных депутатов из 321, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления внефракционных депутатов-"свободовцев", принятие закона прошло "с грубым нарушением требований Конституции и Регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры законотворческой деятельности".

"Со значительными грубыми нарушениями установленной Регламентом процедуры осуществлялось рассмотрение и принимались решения в отношении поправок и предложений к указанному законопроекту", - отмечают депутаты.

Как известно, после отклонения такого проекта постановления председатель ВР имеет возможность подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества, необходимый в рамках сотрудничества Украины с ключевым кредитором Международным валютным фондом и другими международными партнерами.

18 января парламент принял законопроект во втором чтении и в целом.

Проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как «Prozorro.Продажи», разработали Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #приватизация в Украине#закон о приватизации