Рада открыла путь к подписанию закона о приватизации госимущества

Инициаторы отмены принятия закона считают, что при принятии произошло нарушение Конституции и Регламента ВР.

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об отмене решения парламента о принятии в целом как закона законопроекта "О приватизации государственного имущества" (№7066-П).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 11 народных депутатов из 321, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления внефракционных депутатов-"свободовцев", принятие закона прошло "с грубым нарушением требований Конституции и Регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры законотворческой деятельности".

"Со значительными грубыми нарушениями установленной Регламентом процедуры осуществлялось рассмотрение и принимались решения в отношении поправок и предложений к указанному законопроекту", - отмечают депутаты.

Как известно, после отклонения такого проекта постановления председатель ВР имеет возможность подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества, необходимый в рамках сотрудничества Украины с ключевым кредитором Международным валютным фондом и другими международными партнерами.

18 января парламент принял законопроект во втором чтении и в целом.

Проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как «Prozorro.Продажи», разработали Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли.