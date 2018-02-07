Британская разведка подозревает российского олигарха в обходе санкций - СМИ

Разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность тем фактом, что первичное размещение акций компании En+ на бирже в Лондоне прошло без предварительных консультаций с разведкой.

Разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность тем фактом, что первичное размещение акций (IPO) компании En+ на бирже в Лондоне прошло без предварительных консультаций с разведкой.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

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Источник газеты в разведке назвал "скандалом" разрешение компании, которая контролируется российским миллиардером Олегом Дерипаской, провести IPO.

В частности, есть вопросы к совладельца En+ - банке ВТБ, который находится под санкциями Евросоюза и США.

На En+ санкции не распространяются, но ВТБ выделял средства компании на IPO.

"Есть опасения, что средства, привлеченные на бирже, могли использоваться для обхода санкций, а также для поддержки российского ВПК в то время, как российские военные создают все большую опасность для интересов безопасности Великобритании", - заявил источник газеты в разведке.

En+ провела IPO в ноябре 2017 года. Это размещение стало крупнейшим для российских компаний на Лондонской бирже с 2012 года.

За счет дополнительных эмиссий компания сумела привлечь полтора миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт был привлечен к ответственности со стороны компании, связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Напомним, 10 июня 2015 года суд вернул в государственную собственность пакет акций ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" общей номинальной стоимостью более 105 миллионов гривен, что составляет 68,01% уставного фонда общества.

Как сообщалось, пакет акций ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" в размере 68,01%, находившийся в собственности кипрской компании "Velbay Holdings Limited", которую связывают с российской компанией "РусАл" Олега Дерипаски.