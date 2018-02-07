S&P 500 и Dow Jones частично отыграли падение, европейский рынок акций торгуется в плюсе

Основные фондовые индексы США Standard&Poor’s 500 и Dow Jones Industrial Average на торгах в понедельник, 5 февраля, снизились на 4,1% и на 4,6% соответственно, вслед за чем последовало снижение цен на сырьевые товары.

Американские фондовые индексы Standard&Poor’s 500 и Dow Jones Industrial Average частично отыграли резкое падение конца прошлой - начала текущей недели, продемонстрировав рост на 1,74% и 2,33% соответственно, европейский индекс STOXX 600 в среду торгуется в плюсе - рост составил 1,08% по состоянию на 15:30 по киевскому времени.

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Соответствующие данные опубликованы на сайтах фондовых площадок.

Нефть марки Brent в среду торгуется около уровня открытия около 67 долларов за баррель. Американские фьючерсы на пшеницу в среду к 15:40 по киевскому времени демонстрируют рост на 1,08%.

Как сообщал УНИАН, основные фондовые индексы США Standard&Poor’s 500 и Dow Jones Industrial Average на торгах в понедельник, 5 февраля, снизились на 4,1% и на 4,6% соответственно, вслед за чем последовало снижение цен на сырьевые товары.

Снижение фондового рынка США стало максимальным с 2011 года - периода европейского долгового кризиса. В течение всего 2017 года мировые рынки акций последовательно росли. С 1 по 26 января 2018 года индекс S&P 500 и DJI выросли на 7,4% и 7,6% соответственно. С 26 января фондовый рынок США начал снижаться. Снижение ускорилось в конце прошлой недели после публикации отчета о росте заработных плат в США, который оказался максимальным с 2009 года.

Это подстегнуло инфляционные ожидания и, соответственно, ожидание повышения Федеральной резервной системой США учетных ставок и сворачивания программы количественного смягчения - выкупа рисковых активов за счет эмиссионного финансирования.

Это, в свою очередь, привело к повышению доходности низкорисковых облигаций Госказначейства США на фоне распродажи участниками рынков высокорисковых активов. Согласно данным издания Reuters, мировые рынки акций в результате падения потеряли 4 триллиона долларов стоимости, а предпочтения инвесторов перешли от акций к государственным облигациям и золоту.