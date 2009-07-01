Фондовые торги в США по итогам квартала были блестящими

Торги в США во вторник 30 июня закрылись падением фондовых индексов, но результаты завершившегося квартала оказались просто блестящими, сообщает k2kapital..

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 81,77 пункта, или на 0,9%, до 8448 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 7,91 пункта, или на 0,8%, на отметке 919,32 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся падением на 9,02 пункта, или на 0,5%, на отметке 1835 пунктов.

А вот за прошедший квартал индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 11%, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 15%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite взлетел на 20%.

Давление на игроков во вторник оказали разочаровавшие данные об уровне потребительского доверия в США.

Индекс потребительского доверия США в июне упал на 5,5 пункта - до 49,3 пункта. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе исследовательской организации Conference Board. Этот показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, прогнозировавших индекс на уровне 57 пунктов. В мае индекс потребительского доверия, по пересмотренным данным, составил 54,8 пункта.

Ситуация на рынке жилья также остается довольно пессимистичной. Падение цен на жилье в США замедлилось, но дна пока не видно. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, являющемуся индикатором цен на жилье в 20 крупнейших городах США, стоимость жилой недвижимости в апреле 2009 г. снизилась на 0,6% в месячном выражении. В марте снижение составило 2,2%. По сравнению с апрелем 2008 г. индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США сократился на 18,1%.

Между тем, в прошедшем квартале доминировали оптимистичные прогнозы относительно восстановления мировой экономики, которые положительно сказались не только на фондовом, но и на товарных рынках.

Так, стоимость золота за прошедший квартал выросла на 0,5%, а цена на нефть взлетела на 41%.