Парубий подписал и направил президенту закон о приватизации госимущества

Принятие закона о приватизации является одним из условий ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда для получения очередного транша.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал и направил президенту закон о приватизации государственного имущества (№ 7066).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что подписание и направление состоялось сегодня, 8 февраля.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон о приватизации государственного имущества. Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Также законом предусмотрено расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.

Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн.

Также сокращаются сроки подготовки к продаже объектов с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что этот закон позволит привлечь инвесторов в убыточные государственные предприятия, а также снизить уровень коррупции.

Принятие закона о приватизации является одним из условий ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда для получения очередного транша.