Для возвращения "Укртелекома" в госсобственность создадут рабочую группу

Фонд государственного имущества не начнет процесс возврата пакета акций «Укртелеком» государству до рассмотрения судом кассационной жалобы компании «ЕСУ» по поводу сохранения акций оператора в ее собственности.

Кабинет министров Украины планирует создать межведомственную рабочую группу по вопросам координации действий по возвращению пакета акций крупнейшего украинского оператора телекоммуникаций "Укртелеком" в государственную собственность.

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Соответствующий проект постановления Кабмина согласован Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании 8 февраля.

«НКЦБФР согласовала проект постановления Кабмина "Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам координации действий по возвращению пакета акций ПАО "Укртелеком" в государственную собственность и дальнейшего обеспечения стабильной хозяйственной деятельности общества", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества не начнет процесс возврата пакета акций крупнейшего оператора фиксированной связи «Укртелеком» государству до рассмотрения судом кассационной жалобы компании «ЕСУ», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, по поводу сохранения акций оператора в ее собственности.

19 октября 2017 года Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций «Укртелекома» компанией «ЕСУ», тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность.

12 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании «ЕСУ» на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания «Укртелеком».

Кроме того, 5 января 2018 года издание The Financial Times сообщило, что районный суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке активов украинского бизнесмена Рината Ахметова на 820 млн долл. по делу о покупке им «Укртелекома» в 2013 году.

Согласно сообщению, активы заморожены по иску компании Raga Establishment (ранее EPIC Telecom Invest), которая принадлежит бывшему акционеру «Родовид Банка» бизнесмену Денису Горбуненко. Компания продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за 860 млн долл., но бизнесмен якобы внес только 100 млн долл. и прекратил платежи.

9 января компания «СКМ» заявила, что оспорит решение кипрского суда о замораживании активов украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).