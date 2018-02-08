Twitter впервые в истории получил квартальную прибыль

17:33, 08 февраля 2018
Фондовый рынок
79 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеTwitter предупредил о российской пропаганде потенциальных "жертв"

Как передает RNS со ссылкой на MarketWatch, выручка Twitter за отчетный период увеличилась на 2% в годовом выражении — до $732 млн.

По итогам 2017 года компания сократила чистый убыток в 4,2 раза — до $108,1 млн. Выручка за отчетный период сократилась на 3% по сравнению с 2016 годом и составила $2,4 млрд.

На предторгах Нью-Йоркской фондовой биржи акции Twitter на фоне отчетности взлетели на 20%.

Капитализация Twitter на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи выросла на $5,75 млрд на фоне публикации отчетности компании, свидетельствуют биржевые данные.

Стоимость акции компании выросла на 28,67% — до $34,64. Капитализация составила $25,74 млрд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #капитализация Twitter#прибыль Twitter