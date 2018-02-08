Twitter впервые в истории получил квартальную прибыль

На фоне публикации отчетности капитализация компании выросла на $5,8 млрд.

Чистая прибыль Twitter в IV квартале 2017 года составила $91,1 млн против убытка $167,1 млн в IV квартале 2016 года. Компания получила квартальную прибыль впервые почти за 12-летнию историю своего существования.

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Как передает RNS со ссылкой на MarketWatch, выручка Twitter за отчетный период увеличилась на 2% в годовом выражении — до $732 млн.

По итогам 2017 года компания сократила чистый убыток в 4,2 раза — до $108,1 млн. Выручка за отчетный период сократилась на 3% по сравнению с 2016 годом и составила $2,4 млрд.

На предторгах Нью-Йоркской фондовой биржи акции Twitter на фоне отчетности взлетели на 20%.

Капитализация Twitter на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи выросла на $5,75 млрд на фоне публикации отчетности компании, свидетельствуют биржевые данные.

Стоимость акции компании выросла на 28,67% — до $34,64. Капитализация составила $25,74 млрд.