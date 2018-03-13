Обвал мировых фондовых рынков: ждать ли нового кризиса

В начале текущей недели мировые фондовые рынки пережили существенное потрясение - акции американских, а за ними - европейских и азиатских компаний упали с рекордной с 2011 года скоростью. Многие зарубежные эксперты, разгоняя панические настроения, начали пророчить старт очередного глобального финансового кризиса и советовать скупать валюту, готовясь к падению экономики.

В чем же причины и каковы возможные последствия падения мирового рынка акций для мировой экономики и Украины в частности?

Корни произошедшего падения фондового рынка уходят еще к кризису 2008 года. На тот момент развивающаяся циклично мировая экономика подошла к периоду очередной рецессии.

Инвесторы, убежденные в светлых перспективах, сформировали на финансовых рынках огромный пузырь из высокорисковых активов, в основе которого находились вторичные долговое бумаги, составленные из различных кредитных обязательств по ипотеке. Эти бумаги находились как в капитале, так и в инвестиционных портфелях банков, хедж-фондов и других инвесторов, а всемирно известные рейтинговые агентства называли эти бумаги крайне надежными.

Как только цикличный экономический спад привел к снижению цен на рынке недвижимости США, вдруг оказалось, что такие бумаги оказались никому не нужны, и их стоимость начала резко падать.

Это привело к банкротству крупных инвестиционных банков - держателей ипотечных бумаг, которые в виду обвала цен не смогли выполнять свои обязательства. После нескольких громких банкротств паника распространилась на фондовые рынки, которые начали падать темпами, сходными с периодом Великой депрессии 1930-х годов в США. Это стало началом глобального финансового кризиса, который привел к ускорению циклической рецессии на фоне близкой к нулю инфляции и резкого увеличения безработицы - один из худших возможных сценариев в рыночной экономике.

Перед государственными регуляторами возникла нетривиальная задача - избежать повторения масштаба Великой депрессии, обеспечить высокий уровень занятости и вернуть экономический рост. Пионером стала Федеральная резервная система США, снизившая учетную ставку до рекордно низкого уровня.

Такой шаг был призван, с одной стороны, удешевить кредиты для бизнеса, с другой, отвлечь инвесторов от покупки государственных облигаций. Ведь, по сути, у любого инвестора есть выбор: вкладываться в акции и долговые обязательства частного сектора (зачастую более высокорисковое, но и более доходное вложение), либо в долговые обязательства государств (низкорисковый актив).

В кризисные периоды средства инвесторов перетекают из рынка акций в рынок безопасных государственных облигаций, что провоцирует дальнейшее падение стоимости акций. Снижение же учетной ставки Федеральной резервной системой сделало государственные облигации США малоприбыльными, что постепенно остановило отток средств инвесторов с фондового рынка. Но одного снижения ставок оказалось недостаточно, ведь ставку нельзя опустить ниже нуля даже в условиях большого экономического падения (хотя сейчас некоторые страны это практикуют).

Поэтому ФРС запустила так называемую программу количественного смягчения - выкуп облигаций за эмиссионные средства, что способствовало дополнительному снижению их стоимости.

У программы было несколько целей - обеспечить ускорение инфляции (вопреки распространенному в Украине мнению об абсолютной вредности этого явления, отсутствие инфляции равно отсутствию роста экономики), близкую к полной занятость, остановить рецессию и перейти к росту.

США реализовали две программы количественного смягчения в период с 2009 по 2014 год на 1,7 трлн долл. и на 600 млрд долл. Практику снижения учетных ставок практически до нуля начал и Европейский центральный банк, а в 2014 году запустил и свою программу количественного смягчения с объемом выкупа облигаций на уровне 60 млрд евро в месяц. Таким образом, для мирового рынка акций наступили максимально «тепличные» условия - и инвесторы не преминули этим воспользоваться. С момента запуска программ количественного смягчения в 2009 году фондовый рынок США вернулся к росту, в 2013 году достиг докризисного уровня 2007 года и продолжил последовательный рост, демонстрируя все новые и новые исторические рекорды. Практически весь 2017 год мировые рынки акций продолжили расти большими темпами, безработица в США была снижена до исторического минимума на уровне около 4%, а экономика Еврозоны показала значительно больший рост, чем прогнозировалось ранее.

У участников рынка появился логичный вопрос к регуляторам - когда будут повышены аномально низкие учетные ставки, а в случае с Европейским центральным банком – еще и когда будет завершена программа количественного смягчения?

Если обратить внимание на все последние пресс-конференции глав ФРС и ЕЦБ, то они похожи на конкурс по вариантам формулировки этого вопроса, в ответ на который регуляторы будут вынуждены хотя бы намекнуть о перспективах повышения ставок. Это чуть ли не единственный и главный вопрос, который действительно интересует инвесторов на финансовых рынках.

Ответ всегда приблизительно один и тот же - ставки будут подняты после повышения инфляции до приемлемого и устойчивого уровня благодаря росту занятости и заработных плат. Повышение учетных ставок и завершение программ количественного смягчения будет означать конец «тепличных» условий для мирового рынка акций.

Болезненность этого вопроса и была продемонстрирована в конце прошлой - начале текущей недели, когда публикация отчета о высоких темпах роста зарплат в США обострила опасения инвесторов о скором приближении срока поднятия учетных ставок и распродаже акций.

Буквально за несколько дней фондовый рынок потерял около 4 трлн долл., а спрос на гособлигации и золото возрос. Даже президент США Дональд Трамп не смог воздержаться от комментария о ситуации на мировых финансовых рынках.

«В былые времена, когда сообщались хорошие новости, фондовый рынок направлялся вверх. В наши дни, когда сообщаются хорошие новости, фондовый рынок снижается. Это большая ошибка, у нас много хороших, великих новостей об экономике», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Однако похоже, что поводов для паники немного - целый ряд моментов отличает ситуацию 2008 года от ситуации 2018 года.

В частности, мировая экономика находится на подъеме - не так давно МВФ повысил прогноз ее роста в текущем году до 3,9%. Экономика Еврозоны так же на подъеме: весь 2017 год ее рост опережал ожидания, а прогноз на 2018 год был повышен с 2,7% до 2,8%. Отлично себя чувствует и экономика США, близкая к полной занятости.

Главным вызовом ближайших лет для мирового фондового рынка может стать поднятие ставок и ужесточение монетарной политики. Ведь политика регуляторов, проводимая с 2009 года, является беспрецедентным финансовым экспериментом - в таком масштабе монетарные инструменты не использовались еще никогда. Но в данном случае ситуация, похоже, полностью находится в руках центробанков ключевых мировых рынков - США и ЕС.

В случае турбулентности поднятие ставок вполне может быть отложено. В конечном итоге рост учетных ставок и возвращение к более жесткой монетарной политике неизбежно приведет к коррекции «разогретого» фондового рынка, возможно - к банкротству инвесторов, взявших на себя избыточные риски. Однако подобная реакция будет вполне здоровым ответом на отмену антикризисных мер, о чем не преминули напомнить в ФРС США.

Уже во вторник, 6 февраля, американский и европейский фондовые рынки частично отыграли падение, а в среду волатильность рынка значительно уменьшилась. Ряд авторитетных экономистов оценили вероятность развертывания масштабного финансового кризиса в ближайшее время как невысокую - фундаментальные показатели ключевых мировых экономик довольно сильны.

Украина, к сожалению, является лишь объектом, а не субъектом влияния событий на мировых финансовых рынках. В результате кризиса, развернувшегося в 2008 году, наша страна пострадала больше чем наши ближайшие соседи. В первую очередь - из-за абсолютной неготовности банковской системы и регуляторов к серьезным вызовам. Потянула национальную экономику вниз и ориентированность на сырьевой экспорт - в годы кризиса мировые цены на эту продукцию падают.

Сейчас ситуация выглядит иначе - банковская система прошла очищение, а Национальный банк получил независимость, наконец перестал контролировать валютный курс и ввел новые требования к адекватности капитала в банковских учреждениях. Цены на сырьевые товары уже длительное время находятся на относительно низком уровне, в связи с чем дальнейшее снижение выглядит маловероятным. Пополнение же золотовалютных резервов и сокращение внешнего долга, как это предусмотрено программой сотрудничества с МВФ, может сделать нашу страну на порядок более устойчивой к внешним потрясениям.

Таким образом, выстраиваться в очереди к обменникам и судорожно снимать банковские депозиты, судя по всему, несколько преждевременно.

Максим Шевченко