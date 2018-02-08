Фонд гарантирования с 1 марта переведет все продажи кредитов юрлиц на "голландские" аукционы

По оценкам фонда, продажа активов с применением «голландских» аукционов дает хорошие результаты.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует перевести все продажи кредитов юридических лиц в ликвидируемых банках на «голландские» аукционы (торги с понижением цены) с 1 марта.

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Об этом сообщил журналистам директор департамента консолидированной продажи активов фонда Тарас Елейко.

«С 1 марта этого года все кредиты юридических лиц также пойдут на продажу через систему голландских аукционов», - сказал Елейко.

По его словам, запущенная с ноября 2017 года продажа активов банков с применением «голландских» аукционов показала хорошие результаты.

Также Елейко сообщил, что до конца года фонд планирует выставить на продажу ипотечные кредиты всех банков, кроме банков «Надра» и «Дельта», распродажей портфелей которых, с учетом их объемов, реалистично заняться уже в следующем году.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов в ноябре 2017 года начал продажи активов неплатежеспособных банков на «голландских» аукционах (торги с понижением цены). Аукцион по новому формату предполагает автоматическое снижение цены актива на 1% в ходе торгов через одинаковый промежуток времени, но не более чем до 20% начальной стоимости. Торги проходят в рамках системы «Prozorro.Продажи».