Обвал на биржах: богатейшие люди мира за день потеряли еще почти $100 миллиардов

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов.

Очередное резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 самых богатых людей мира за один день потеряли 93 миллиарда долларов своих активов.

При этом 20 из них потеряли по меньшей мере 1 миллиард долларов каждый, сообщает Новое время со ссылкой на индекс Billionaires Index (BBI) от Bloomberg.

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Так, самый богатый человек в мире – основатель компании Amazon Джефф Безос – потерял 5,3 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 113,2 миллиарда долларов.

Состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета упали на 3,5 миллиарда долларов, а основателя Facebook Марка Цукерберга – на 3,4 миллиарда долларов.

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов.

Напомним, что в четверг, 8 февраля, и Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали до самых низких уровней с ноября прошлого года.

Вслед за ними обрушились и индексы крупнейших предприятий Западной Европы.

Отметим, что это падение стало вторым за прошедшую неделю. Так, в понедельник, 5 февраля индекс Dow Jones упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%. В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов.

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Тогда такое резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 самых богатых людей мира за один день потеряли 114 миллиардов долларов своих активов.