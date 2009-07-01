Казахстанский «БТА Банк» подписался на допэмиссию «Оранты»

Cегодня, 1 июля, в первый день второго этапа размещения акций дополнительной 8-й эмиссии Национальной акционерной страховой компании (НАСК) «Оранта», «БТА Банк» (Казахстан) подписался на 36 079 759 штук простых именных акций компании на сумму 211 млн. 066 тыс. 590,15 грн., что составляет 35,17% акций дополнительной эмиссии страховщика.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

При этом компания пока не уточняет весь список акционеров, которые приняли участие в первом этапе подписки.

Также в сообщении отмечается, что срок проведения второго этапа размещения акций НАСК «Оранта» составит, согласно законодательству, триста пятьдесят календарных дней и продлится по 15 июня 2010 года включительно. При этом председатель Наблюдательного совета компании Олег СПИЛКА полагает, что «подписка закроется (с учетом получения всех средств за акции) до 15 сентября этого года, учитывая существующий спрос на ценные бумаги компании».

В ходе второго этапа эмиссии будет реализовано право акционеров, а также право неограниченного круга других физических и юридических лиц, которые не являются акционерами НАСК «Оранта», на приобретение акций НАСК.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на общем собрании акционеров НАСК «Оранта» было принято решение увеличить уставный капитал компании на 600,093 млн. грн. путем открытого размещения дополнительного выпуска простых именных акций компании (102 580 000 штук) существующей номинальной стоимости (5,85 грн). В результате дополнительной эмиссии уставный капитал «Оранты» составит 775,125 млн. грн. грн.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

На конец февраля т.г. «Оранта» имела 676 структурных подразделений и более 7 тыс. страховых агентов.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чиcтая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 1 января 2009 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На 1 апреля основными акционерами НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25%+1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.