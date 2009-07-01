«Проспект Инвестментс» и «Экспресс-Банк» привлекают частных клиентов

Акционерное общество Инвестиционная компания «Проспект Инвестментс» и Акционерный Банк «Экспресс-Банк» заключили партнерский договор в рамках совместного проекта по привлечению частных клиентов на рынок украинских ценных бумаг.

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, переданном УНИАН.

Согласно полученной информации, АО ИК «Проспект Инвестментс» предоставит возможность клиентам самостоятельно торговать на биржевых площадках Украины через Интернет, подключившись к торговому терминалу SmartTrade.

Помимо этого, отмечается в пресс-релизе, филиальная сеть АБ «Экспресс-Банк» позволяет клиенту оформить соответствующий договор по месту проживания в любом регионе Украины и получить полный спектр информационно-консультативных услуг по данному виду деятельности.

Cправка УНИАН. АО «Проспект Инвестмент» входит в ИГ «Проспект - Русские Фонды». Клиентская база компании состоит из большого числа иностранных и местных инвесторов. Партнерами компании являются десятки украинских предприятий, представляющие различные отрасли экономики страны и расположенные во многих ее регионах.

АБ «Экспресс-Банк» зарегистрирован 12 апреля 1994 года. Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 апреля 2009 года по размеру общих активов «Экспресс-Банк» занимал 54-е место среди 182 действующих в стране банков. Чистая прибыль по итогам работы в превом квартале 2009 года составила 11,623 млн. грн. Филиальная сеть «Экспресс-Банка» состоит из 8 филиалов и около 200 отделений.

SmartTrade – профессиональный торгово-аналитический терминал, предназначенный для прямого доступа в режиме реального времени на фондовые площадки. SmartTrade включает гибкий графический интерфейс, множество встроенных индикаторов технического анализа, выставление специальных логических и условных приказов, возможность получения новостной и котировочной информации, возможность экспорта во внешние пакеты технического анализа в режиме реального времени и многое другое.