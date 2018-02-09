Нерезиденты с начала года удвоили вложения в ОВГЗ

Также вырос объем облигаций в собственности юридических и физических лиц.

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 9 февраля составил 12,057 миллиарда гривень, что в 2,3 раза больше показателя на начало года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, также вырос объем выкупленных облигаций в собственности юридических лиц – на 11,3%, до 24,629 миллиарда гривень и физических лиц - на 7,9%, до 1,583 миллиарда гривень.

Общий объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга за этот период сократился на 0,7% - до 744,942 миллиарда гривень, за счет сокращения объема бумаг в собственности НБУ и банков.

Справка УНИАН. По состоянию на 3 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,912 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка находились облигации на сумму 360,573 миллиарда гривень, или 48% их общего объема.