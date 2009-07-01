«XXI Век» временно приостанавливает торги акциями на AIM

Девелоперская компания «XXI Век» с 1 июля временно приостанавливает публичные торги акциями на Лондонской фондовой бирже (AIM).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, торги приостановлены в связи с тем, что компания не предоставила финансовую отчетность за 12 месяцев 2008 г. до 30 июня 2009 года (согласно правилам биржи).

Финансовая отчетность не была предоставлена в срок из-за процесса реструктуризации. Теперь аудиторам необходимо время, чтобы проанализировать результаты реструктуризации и собрания акционеров и дать свое аудиторское заключение.

Финансовая отчетность компании за 2008 год будет опубликована после формального завершения процесса реструктуризации, ориентировочно 20 июля. После публикации отчетности торги акциями компании продолжатся.

В компании отметили, что 3 июля будет проведена телеконференция с инвесторами, на которой менеджмент компании прокомментирует ситуацию и причины временной приостановки торгов.

Как сообщал УНИАН, в июне компания «XXI Век» предложила новые условия реструктуризации своих еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. Собрание держателей облигаций, на котором будет принято решение по предложенным условиям, состоится 3 июля т.г.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – ведущий украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.).