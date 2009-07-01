Капитализация ПФТС снизилась

Капитализация биржевого списка ПФТС по итогам июня т.г. снизилась на 13,67% – с 214,3 млрд. грн. до 185 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации пресс-службы, общий объем торгов на фондовой бирже в июне 2009 года составил 730,29 млн. грн., а за шесть месяца текущего года – 5,78 млрд. грн.

Индекс акций ПФТС в течение месяца снизился на 6,13% - с 438,03 до 411,20 пункта.

В июне на ПФТС была заключена 1 556 сделок.

Общий объем торгов акциями на вторичном рынке на ПФТС в июне составил 138,2 млн. грн., корпоративными облигациями – 54,4 млн. грн., ОВГЗ – 29,6 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 5,3 млн. грн. В июне на первичном рынке ПФТС было также размещено корпоративных облигаций на 502 млн. 486 тыс. грн.