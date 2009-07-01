В июне т.г. объем торгов на Украинской бирже вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 133 млн. 266 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

По информации пресс-службы, среднее количество сделок, заключаемых участниками торгов, увеличилось на 24% - с 272 до 337 сделок в день.

Как и в прошлом месяце, первые две строчки по объему торгов акциями заняли «Тройка Диалог Украина» и «Драгон Капитал» - первое и второе места соответственно. «Проспект Инвестментс» поднялся с пятой позиции на третью.

Справка УНИАН. Украинская биржа запустила торги 26 марта 2009 года и с первых месяцев подтверждает свой статус технологического лидера рынка, первой в Украине запустив рынок заявок, интернет-трейдинг, он-лайн расчет индекса и котировки репо.

За первые 3 месяца Украинская биржа подключила к торгам 325 частных инвесторов, которые могут совершать операции с 70 акциями и 17 облигациями. В среднем на бирже заключается более 300 сделок ежедневно.