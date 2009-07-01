На фондовом рынке Польши рекордный с 1999 года рост

Общий индекс Варшавской фондовой биржи WIG во втором квартале текущего года вырос на 26,6%, что стало самым большим квартальным ростом за последние десять лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, индекс двадцати самых крупных компаний WIG20 поднялся на 23,2%, что стало самым значительным квартальным ростом с 2000 года.

Больше всего - на более чем 30% - во втором квартале подорожали акции мелких компаний (индекс WIG80).

Индекс средних компаний WIG40 вырос на 28%, а цена «голубых фишек» за этот же период увеличилась на 6%.

По данным делового издания Puls Biznesu, увеличение индексов в апреле-июне стало первым квартальным ростом со второй половины 2007 года, когда акции бурно дорожающие последние несколько лет начали дешеветь.

PB отмечает, что с момента создания Варшавской фондовой биржи в 1991 году индекс WIG зафиксировал резкий квартальный рост всего 7 раз, заметив, что в первой половине девяностых акции быстро дорожали из-за высокой инфляции.

В тоже время, по данным издания, польская биржа, несмотря на существенное подорожание акций во втором квартале, оказалась в третьей десятке стран мира по уровню зафиксированного роста.

По данным газеты, первое место занял украинский фондовый рынок, который «поднялся» за этот же период на 80%.

Аналитики, опрошенные изданием, отметили, что подорожание акций основывается не на реальном улучшении ситуации в экономике, а на ожиданиях окончания мирового финансового кризиса.

В связи с этим, по их мнению, в третьем квартале стоить ожидать падения индексов.

Как сообщал УНИАН, 22 июня индекс WIG20 после более четырех месяцев роста неожиданно упал на 6%.

Справка УНИАН. Индекс WIG20, который с февраля к половине июня вырос на 50%, после рекордного падения 22 июня возобновил умеренный рост при небольших оборотах. Сегодня котировки находятся на уровне 1880 пунктов.

Фондовый рынок Польши, которая, по данным МВФ, в прошлом году заняла 18-е место в мире по уровню ВВП (525 млрд. долларов), стабильно рос последние несколько лет вместе с ростом национальной экономики.

Главный индекс Варшавской биржи рухнул в мае 2007 года из-за мирового финансового кризиса и до февраля 2009 года упал до 1400 пунктов с рекордных 3800 пунктов.

На Варшавской фондовой площадке торгуют акциями 376 компаний, капитализация которых на 30 июня составляла около 175 млрд. долларов (по курсу 3,1 злотых за доллар).