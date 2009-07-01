На фондовом рынке Польши рекордный с 1999 года рост

18:16, 01 июля 2009
Фондовый рынок
1

Во втором квартале

Общий индекс Варшавской фондовой биржи WIG во втором квартале текущего года вырос на 26,6%, что стало самым большим квартальным ростом за последние десять лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, индекс двадцати самых крупных компаний WIG20 поднялся на 23,2%, что стало самым значительным квартальным ростом с 2000 года.

Больше всего - на более чем 30% - во втором квартале подорожали акции мелких компаний (индекс WIG80).

Индекс средних компаний WIG40 вырос на 28%, а цена «голубых фишек» за этот же период увеличилась на 6%.

По данным делового издания Puls Biznesu, увеличение индексов в апреле-июне стало первым квартальным ростом со второй половины 2007 года, когда акции бурно дорожающие последние несколько лет начали дешеветь.

PB отмечает, что с момента создания Варшавской фондовой биржи в 1991 году индекс WIG зафиксировал резкий квартальный рост всего 7 раз, заметив, что в первой половине девяностых акции быстро дорожали из-за высокой инфляции.

В тоже время, по данным издания, польская биржа, несмотря на существенное подорожание акций во втором квартале, оказалась в третьей десятке стран мира по уровню зафиксированного роста.

По данным газеты, первое место занял украинский фондовый рынок, который «поднялся» за этот же период на 80%.

Аналитики, опрошенные изданием, отметили, что подорожание акций основывается не на реальном улучшении ситуации в экономике, а на ожиданиях окончания мирового финансового кризиса.

В связи с этим, по их мнению, в третьем квартале стоить ожидать падения индексов.

Как сообщал УНИАН, 22 июня индекс WIG20 после более четырех месяцев роста неожиданно упал на 6%.

Справка УНИАН. Индекс WIG20, который с февраля к половине июня вырос на 50%, после рекордного падения 22 июня возобновил умеренный рост при небольших оборотах. Сегодня котировки находятся на уровне 1880 пунктов.

Фондовый рынок Польши, которая, по данным МВФ, в прошлом году заняла 18-е место в мире по уровню ВВП (525 млрд. долларов), стабильно рос последние несколько лет вместе с ростом национальной экономики.

Главный индекс Варшавской биржи рухнул в мае 2007 года из-за мирового финансового кризиса и до февраля 2009 года упал до 1400 пунктов с рекордных 3800 пунктов.

На Варшавской фондовой площадке торгуют акциями 376 компаний, капитализация которых на 30 июня составляла около 175 млрд. долларов (по курсу 3,1 злотых за доллар).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter